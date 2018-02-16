Mercedes-Benz окажет помощь в разработке замены для Land Rover Defender
Mercedes-Benz сможет оказать помощь в разработке замены Land Rover Defender. В соответствии с информацией издания, магнат Джим Рэтклифф, который является основателем химкомпании Ineos, подписал соглашение с MBtech. Фирма, ведущая работу в сфере инжиниринга и консалтинга, предоставит 200 инженеров автокомпании для разработки нового внедорожника, который станет базироваться на снятом с выпуска Defender.
Новая модель была названа Projekt Grenadier. При этом модель, вероятно, сможет получить дизельный силовой агрегат, однако исследуется шанс формирования гибридной и электромодификаций. Внедорожник планируется выпустить на рынок в 2020-м году и не позже 2021-го. Работники компании планируется производить не менее 25 тысяч единиц новинок. Сама сборка будет проводиться в Великобритании либо Европе.
Отметим, что Land Rover Defender был снят с производством в январе 2016-го по причине ужесточившихся требований в сфере безопасности, а также уровня вредных выбросов, которым модель уже не отвечала. Преемник Land Rover Defender должен появиться в 2019 году. До этого компания запретила господину Рэтклиффу применять их бренд Defender, мотивировав это планами на выпуск.
Новая модель была названа Projekt Grenadier. При этом модель, вероятно, сможет получить дизельный силовой агрегат, однако исследуется шанс формирования гибридной и электромодификаций. Внедорожник планируется выпустить на рынок в 2020-м году и не позже 2021-го. Работники компании планируется производить не менее 25 тысяч единиц новинок. Сама сборка будет проводиться в Великобритании либо Европе.
Отметим, что Land Rover Defender был снят с производством в январе 2016-го по причине ужесточившихся требований в сфере безопасности, а также уровня вредных выбросов, которым модель уже не отвечала. Преемник Land Rover Defender должен появиться в 2019 году. До этого компания запретила господину Рэтклиффу применять их бренд Defender, мотивировав это планами на выпуск.
Автор: Валерий Антонов