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Mercedes-Benz окажет помощь в разработке замены для Land Rover Defender
Mercedes-Benz сможет оказать помощь в разработке замены Land Rover Defender. В соответствии с информацией издания, магнат Джим Рэтклифф, который является основателем химкомпании Ineos, подписал соглашение с MBtech. Фирма, ведущая работу в сфере инжиниринга и консалтинга, предоставит 200 инженеров автокомпании для разработки нового внедорожника, который станет базироваться на снятом с выпуска Defender.

Mercedes-Benz окажет помощь в разработке замены для Land Rover Defender


Новая модель была названа Projekt Grenadier. При этом модель, вероятно, сможет получить дизельный силовой агрегат, однако исследуется шанс формирования гибридной и электромодификаций. Внедорожник планируется выпустить на рынок в 2020-м году и не позже 2021-го. Работники компании планируется производить не менее 25 тысяч единиц новинок. Сама сборка будет проводиться в Великобритании либо Европе.

Отметим, что Land Rover Defender был снят с производством в январе 2016-го по причине ужесточившихся требований в сфере безопасности, а также уровня вредных выбросов, которым модель уже не отвечала. Преемник Land Rover Defender должен появиться в 2019 году. До этого компания запретила господину Рэтклиффу применять их бренд Defender, мотивировав это планами на выпуск.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 01:30
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