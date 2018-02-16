В России создадут всемирную бесплатную сеть World Wi-Fi
В России создадут всемирную бесплатную сеть World Wi-Fi, объединяющую публичные хот споты и домашние роутеры. Стоимость проекта оценивается в 2 млн долларов. Идея принадлежит основателям Adrenta и Radius Wi-Fi.
World Wi-Fi подразумевает наличие трех участников: пользователей, рекламодателей, хозяев роутеров. Раздавая бесплатный интернет, собственники роутеров будут получать от рекламодателей вознаграждение в криптовалюте. В системе действует реферальная программа.
Рекламодатели, в свою очередь, смогут анализировать просмотры и настраивать показ на конкретного потребителя. Все данные защищены от фальсификации путем записи в блокчейн Ethereum. Расчет ведется в WeToken, которые можно тратить на рекламу, продавать на бирже, менять на фиатные деньги. Домашняя версия проекта доступна для тестов.
World Wi-Fi подразумевает наличие трех участников: пользователей, рекламодателей, хозяев роутеров. Раздавая бесплатный интернет, собственники роутеров будут получать от рекламодателей вознаграждение в криптовалюте. В системе действует реферальная программа.
Рекламодатели, в свою очередь, смогут анализировать просмотры и настраивать показ на конкретного потребителя. Все данные защищены от фальсификации путем записи в блокчейн Ethereum. Расчет ведется в WeToken, которые можно тратить на рекламу, продавать на бирже, менять на фиатные деньги. Домашняя версия проекта доступна для тестов.
Автор: Джанабилова Татьяна П