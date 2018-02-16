Анастасия Решетова удивила фанатов осиной талией и пышной грудью
Известная модель Анастасия Решетова поделилась с фолловерами откровенной фотографией, на которой предстала полностью обнаженной. На снимке, обнародованном в социальной сети Instagram, видна тонкая талия возлюбленной Тимати и ее пышная грудь.
На фото Решетова позирует возле пальмы, которая эффектно отбрасывает тень на ее спину. За непродолжительное время пикантный снимок девушки Тимати собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни оказались восхищены формами модели, а другие высказались, что подобные кадры не нужно публиковать в социальных сетях.
Анастасия Решетова стала известна в 2014 году, когда получила титул первой вице-мисс России. СМИ ее тщательнее начали следить за ее жизнью после того, как узнали, что модель является возлюбленной Тимати.
На фото Решетова позирует возле пальмы, которая эффектно отбрасывает тень на ее спину. За непродолжительное время пикантный снимок девушки Тимати собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни оказались восхищены формами модели, а другие высказались, что подобные кадры не нужно публиковать в социальных сетях.
Анастасия Решетова стала известна в 2014 году, когда получила титул первой вице-мисс России. СМИ ее тщательнее начали следить за ее жизнью после того, как узнали, что модель является возлюбленной Тимати.
Автор: Валерия Орлова