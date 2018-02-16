Россияне предпочитают покупать ненадежные авто
Россияне предпочитают приобретать ненадежные авто. Исследовательская компания J.D.Power представила новый рейтинг надежности транспортных средств. Большая часть брендов, ведущих работу в России, представлены и в США. По результатам 2017 года основным лидером стал автомобиль LADA. При этом за рубежом АвтоВАЗ на сегодня не слишком распространен.
За последнее время его продукция оказалась на новом уровне по дизайну, а ходовые характеристики пока остаются не достаточно конкурентными. На втором месте по результатами продаж в РФ находится Hyundai. В итоге рейтинг надежности располагается на 7-м месте. На третьей позиции находится марка Renault, а на четвертой - KIA.
Супернадежная Toyota заняла пятая строчка в списке популярности, однако в исследовании по уровню надежности она заняла 8-е место. Nissan по уровню продаж находится на 7-й позиции, а по уровню надежности – на 6-м. Необычная ситуация отмечается с премиальными марками. В соответствии с уровнем востребованности за минувший год тройка немецких марок находится по порядку Mercedes-Benz, BMW и Audi. По итогу рейтинга надежности BMW, Audi, а только затем оказался ниже уровня установленной отметки, которая характеризует средний уровень надежности.
За последнее время его продукция оказалась на новом уровне по дизайну, а ходовые характеристики пока остаются не достаточно конкурентными. На втором месте по результатами продаж в РФ находится Hyundai. В итоге рейтинг надежности располагается на 7-м месте. На третьей позиции находится марка Renault, а на четвертой - KIA.
Супернадежная Toyota заняла пятая строчка в списке популярности, однако в исследовании по уровню надежности она заняла 8-е место. Nissan по уровню продаж находится на 7-й позиции, а по уровню надежности – на 6-м. Необычная ситуация отмечается с премиальными марками. В соответствии с уровнем востребованности за минувший год тройка немецких марок находится по порядку Mercedes-Benz, BMW и Audi. По итогу рейтинга надежности BMW, Audi, а только затем оказался ниже уровня установленной отметки, которая характеризует средний уровень надежности.
Автор: Валерий Антонов