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Россияне предпочитают покупать ненадежные авто
Россияне предпочитают приобретать ненадежные авто. Исследовательская компания J.D.Power представила новый рейтинг надежности транспортных средств. Большая часть брендов, ведущих работу в России, представлены и в США. По результатам 2017 года основным лидером стал автомобиль LADA. При этом за рубежом АвтоВАЗ на сегодня не слишком распространен.

Россияне предпочитают покупать ненадежные авто


За последнее время его продукция оказалась на новом уровне по дизайну, а ходовые характеристики пока остаются не достаточно конкурентными. На втором месте по результатами продаж в РФ находится Hyundai. В итоге рейтинг надежности располагается на 7-м месте. На третьей позиции находится марка Renault, а на четвертой - KIA.

Супернадежная Toyota заняла пятая строчка в списке популярности, однако в исследовании по уровню надежности она заняла 8-е место. Nissan по уровню продаж находится на 7-й позиции, а по уровню надежности – на 6-м. Необычная ситуация отмечается с премиальными марками. В соответствии с уровнем востребованности за минувший год тройка немецких марок находится по порядку Mercedes-Benz, BMW и Audi. По итогу рейтинга надежности BMW, Audi, а только затем оказался ниже уровня установленной отметки, которая характеризует средний уровень надежности.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 02:30
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