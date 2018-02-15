Эксперты: iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым смартфоном Apple в 2018 году
Новый iPhone с ЖК-экраном станет самым продаваемым смартфоном от корпорации Apple в 2018 году и займет 50% от всего объема продаж. Прогноз предоставлен экспертами из KGI Securities Минг Чжи Куо.
Куо считает, что купертиновцы продадут около 100 млн смартфонов за два квартала, хотя обычно показатель не превышает 50 млн единиц. Соответственно, реализация удвоится.
Презентация iPhone с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем запланирована на лето. Несмотря на отсутствие Face ID, устройство получит «монобровь» и дактилоскопический сканер. Стоимость новинки составит 700-800 долларов.
Ранее купертиновцы обещали уменьшить «монобровь».
Куо считает, что купертиновцы продадут около 100 млн смартфонов за два квартала, хотя обычно показатель не превышает 50 млн единиц. Соответственно, реализация удвоится.
Презентация iPhone с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем запланирована на лето. Несмотря на отсутствие Face ID, устройство получит «монобровь» и дактилоскопический сканер. Стоимость новинки составит 700-800 долларов.
Ранее купертиновцы обещали уменьшить «монобровь».
Автор: Джанабилова Татьяна П