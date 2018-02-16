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Игорь Крутой рассказал, как «породнился» с Лаймой Вайкуле
Известный композитор и автор песен Игорь Крутой в рамках телепередачи «Однажды» рассказал, как породнился с певицей Лаймой Вайкуле. В этом знаменитостям помог их общий друг Раймонд Паулс.

Игорь Крутой рассказал, как «породнился» с Лаймой Вайкуле


Уже много лет Игорь Крутой сотрудничает и дружит с Раймондом Паулсом. Итогом совместной работы стали множество песен, которые исполнила также Лайма Вайкуле. По словам продюсера, он стал крестным внучки Паулса, а певица – крестной.

Крутой рассказал, что его друг является скрытным человеком, но, несмотря на это, он часто бывал у него в гостях. Композитор назвал коллегу угрюмым внешне, потому что все тепло к Пауса спрятано внутри. Игоря Крутого всегда поражало, как он владеет инструментом. Герой программы убежден, что самый успешный период в творчестве маэстро – сотрудничество с Аллой Пугачевой.

Возвращаясь к теме детей, то Игорь Крутой является отцом двух дочерей и сына. Лайма Вайкуле так и не стала мамой, сообщается, что она сделала два аборта, чтобы не приостанавливать карьеру. Когда артистка хотела усыновить ребенка из детдома, духовник отговорил её от этого. Сейчас певица жалеет о прерывании беременности в молодости.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 04:00
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