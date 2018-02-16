В NASA анализируют доисторические рисунки с инопланетянами и НЛО возрастом 10 000 лет
Ученые NASA сообщили, что анализируют доисторические рисунки с инопланетянами и НЛО возрастом 10 000 лет. Артефакты были обнаружены в Индии и напоминают сцены из фантастического голливудского фильма.
Археолог Дж. Р. Бхагата рассказывает, что ученые долгое время не понимали, что именно изображено на данных рисунках. По мнению некоторых исследований, люди, жившие 10 000 лет назад, могли контактировать с инопланетянами и решили запечатлеть их на рисунках. На некоторых изображениях ученые увидели существо без носа и рта, который держит в руках оружие. Для того, чтобы определить содержание рисунков, специалисты намерены провести дополнительные исследования. На некоторых можно рассмотреть космос.
Эксперты рассказывают, что картины написаны натуральными красками, которые сохранились до настоящего времени. Обнаруженные рисунки опубликованы на YouTube-канале The Lost History Channel.
Археолог Дж. Р. Бхагата рассказывает, что ученые долгое время не понимали, что именно изображено на данных рисунках. По мнению некоторых исследований, люди, жившие 10 000 лет назад, могли контактировать с инопланетянами и решили запечатлеть их на рисунках. На некоторых изображениях ученые увидели существо без носа и рта, который держит в руках оружие. Для того, чтобы определить содержание рисунков, специалисты намерены провести дополнительные исследования. На некоторых можно рассмотреть космос.
Эксперты рассказывают, что картины написаны натуральными красками, которые сохранились до настоящего времени. Обнаруженные рисунки опубликованы на YouTube-канале The Lost History Channel.
Автор: Сергей Сидорин