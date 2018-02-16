Американский дипломат отметил 30-летие покупкой старых «Жигулей»
Дипломат из США отметил свое 30-летие приобретением старой марки «Жигули». Советник по вопросам политики в составе посольства страны в Эстонии приобрел для личного применения авто марки ВАЗ-2106, произведенный в 1987-м году, отмечается на странице консульства в Facebook.
Дипломат сознается, что всегда хотел использовать автомобиль, который станет выделяться на фоне иных.
«Думаю, я сделал очень хороший выбор. В отличие от собственного отца, ставлю на главное место интересный экстерьер, вместо качества», — сообщает посол США в Эстонии Брайан Тимм-Брок.
Он подчеркивает, что приобрел «Жигули», ставшие самым первым личным транспортом, чтобы отпраздновать собственное 30-летие. Для управления автомобилем американец смог обучиться пользоваться специальной ручной трансмиссией. При этом мужчина приобрел кепку с подписью «Давай», написанной на русском.
Дипломат сознается, что всегда хотел использовать автомобиль, который станет выделяться на фоне иных.
«Думаю, я сделал очень хороший выбор. В отличие от собственного отца, ставлю на главное место интересный экстерьер, вместо качества», — сообщает посол США в Эстонии Брайан Тимм-Брок.
Он подчеркивает, что приобрел «Жигули», ставшие самым первым личным транспортом, чтобы отпраздновать собственное 30-летие. Для управления автомобилем американец смог обучиться пользоваться специальной ручной трансмиссией. При этом мужчина приобрел кепку с подписью «Давай», написанной на русском.
Автор: Валерий Антонов