Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018
exclusive / Технологии

Ученые научили магнитных микророботов кувырками передвигаться по бездорожью
Американские ученые из Университета Пердью научили магнитных микророботов кувырками передвигаться по бездорожью под воздействием магнитного поля. За одну секунду они могут преодолевать 5 сантиметров пути.

Ученые научили магнитных микророботов кувырками передвигаться по бездорожью


Группа инженеров во главе с Дэвидом Каппеллери создали работающий проект, состоящий из трех частей: немагнитного элемента, который посередине соединяет два магнитных. Сам робот выполнен в форме прямоугольника размером 400х800 микрометров. Маленькое устройство двигается по длинной и короткой оси только кувырками.



Ученые модернизируют устройство, чтобы его можно было использовать в медицине, например, для доставки лекарств.

Ранее исследователи смогли управлять микророботами через ДНК.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 04:30
Читайте также
В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч
Курс доллара продолжает падать
ГАИ: Автобусы стали самым рискованным видом
Пользователи соцсетей нашли доказательства
Надевшую дешевое платье телеведущую заподозрили в
Эксперты предоставили отчет о сниженном уровня
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35
В России зафиксирована рекордно низкая смертность
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Добавление комментария
Последние новости
16.02, 12:02 В Госсовете Крыма удивились требованию отремонтировать
16.02, 11:54 Ученые доказали эффективность и безопасность статинов
16.02, 11:46 В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на
16.02, 11:42 Способом навсегда сохранить сообщение в WhatsApp
16.02, 11:31 В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
16.02, 11:29 Анастасия Волочкова обматерила «недолюбленных и ущербных
16.02, 11:20 В ЕС продажи автомобилей поставили новый рекорд
16.02, 11:17 В Воронеже попали на видео танцы пьяной девушки в банке
16.02, 11:11 Ученые назвали отцовство причиной преждевременной смерти
16.02, 11:11 В центре Южно-Сахалинска рядом с супермаркетом
16.02, 11:02 Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
16.02, 11:00 Хакеры научились похищать пароли пользователей через
16.02, 10:49 Subaru назвала стоимость флагманского внедорожника Ascent
16.02, 10:38 Магазин "Эльдорадо" сломал сервис YouTube в России
16.02, 10:36 В Индии стартует производство Xiaomi Redmi Note 5 и
16.02, 10:29 В Новокузнецке тело мужчины 30 летнего нашли в подъезде
16.02, 10:28 Jaguar не планирует отказываться от популярных в России
16.02, 10:24 Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День
16.02, 10:21 В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч рублей
16.02, 10:14 Курс доллара продолжает падать