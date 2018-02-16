Ученые научили магнитных микророботов кувырками передвигаться по бездорожью
Американские ученые из Университета Пердью научили магнитных микророботов кувырками передвигаться по бездорожью под воздействием магнитного поля. За одну секунду они могут преодолевать 5 сантиметров пути.
Группа инженеров во главе с Дэвидом Каппеллери создали работающий проект, состоящий из трех частей: немагнитного элемента, который посередине соединяет два магнитных. Сам робот выполнен в форме прямоугольника размером 400х800 микрометров. Маленькое устройство двигается по длинной и короткой оси только кувырками.
Ученые модернизируют устройство, чтобы его можно было использовать в медицине, например, для доставки лекарств.
Ранее исследователи смогли управлять микророботами через ДНК.
Группа инженеров во главе с Дэвидом Каппеллери создали работающий проект, состоящий из трех частей: немагнитного элемента, который посередине соединяет два магнитных. Сам робот выполнен в форме прямоугольника размером 400х800 микрометров. Маленькое устройство двигается по длинной и короткой оси только кувырками.
Ученые модернизируют устройство, чтобы его можно было использовать в медицине, например, для доставки лекарств.
Ранее исследователи смогли управлять микророботами через ДНК.
Автор: Джанабилова Татьяна П