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exclusive / Шоу-бизнес

Канье Уэст психанул и завалил соцсети десятками фотографий
Известный американский рэпер Канье Уэст снова стал активным пользователем социальной сети Instagram. Фанаты решили, что артист взбесился, поскольку за минувшие сутки он сделал 55 публикаций.

Канье Уэст психанул и завалил соцсети десятками фотографий


Первым постом мужа Ким Кардащьян стала открытка, приуроченная ко Дню всех влюбленных. На ней было написано: «Счастливого Дня Валентина, детка!». Называть соответствующий снимок Карье Уэст никак не стал.

Эта публикация вызвала самый настоящий восторг у поклонников его таланта. Они стали поздравлять рэпера с возвращением в социальные сети и начали спрашивать, кому же адресована данная романтическая записка. Большинство юзеров посчитали, что эти слова Уэст адресовал своей супруге Ким Кардашьян. Сам же артист никак не ответил на вопросы пользователей.

В течение следующих восьми часов Уэст обнародовал еще 54 снимка. На них запечатлены известные пары, например Брэд Питт и Анджелина Джоли, Барак и Мишель Обама, Мик и Бьянка Джаггер и другие.

Весной прошлого года рэпер удалил свой аккаунт в социальной сети Twitter, чему очень удивились фанаты. До этого Уэст не раз долгое время вел личные блоги в интернете. По словам помощников артиста, это связано с его эмоциональным состоянием.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 05:30
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