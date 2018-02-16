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В Казани снимут документальный фильм о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой
Режиссер Алексей Барыкин сообщил, что в Казани снимут документальный фильм о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. Съемки начнутся в ближайшие дни.

В Казани снимут документальный фильм о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой


Бастрыкин рассказывает, что идея снять фильм о княжне пришла к нему несколько лет назад. Он долгое время обсуждал проект с меценатом Андреем Колмаковым. Режиссер отмечает, что съемки картины не зря проходят в столице Татарстана, поскольку княжна сыграла большую роль в судьбе Богородицкого монастыря. На данный момент там восстанавливают храм, в котором Елизавета Романова основала подземную часовню.

Сценарий к фильму писался полгода. Во время работы режиссер прочитал большое количество книг, документов и других источников о том времени. Много данных было найдено в Алапаевском монастыре, где Елизавету Романову держали перед казнью с другими князьями. Главные роли сыграют Илзе Лиепа, Александр Михайлов и Николай Бурляев. Кроме Казани, съемки пройдут в Иерусалиме в храме Марии Магдалины, где находятся останки княжны. Премьера фильма состоится в июля, а съемки должны закончиться в марте-апреле.

Отметим, что к столетию со дня гибели Елизаветы Романовой свой фильм готовит и «Первый канал», в котором одну из ролей сыграет Сергей Безруков.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 06:15
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