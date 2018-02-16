Кроссовер Skoda Kodiaq получил новую роскошную версию
Кроссовер Skoda Kodiaq был выпущен в новой роскошной версии Sportline. Начальная стоимость новинки обозначена на отметке 2,18 млн рублей, указывается в сообщении пресс-центре марки. Экстерьер авто отличается наличием черных решеток радиатора, а также корпуса зеркал заднего обзора того же цвета.
Дополняют спортивный вид Kodiaq Sportline стали акценты на фирменном логотипе и легкосплавных колесных дисках диагональю 19 дюймов от Triglav. Интерьер авто получил накладки для педалей из нержавеющей стали, а также фирменное лого Sportline на крышке ящика, спортивные сиденья и комбинированную обивку Alcantara. Автомобиль в стартовой комплектации оснащается системой Driving Mode Select, сидение водителя регулируется электроприводом, а пассажирское ручным механизмом.
Широкий набор допопций для модели Kodiaq Sportline включает большое число электронных помощников, а также адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, оснащенная омывателем. Чтобы получить полноприводный Skoda Kodiaq Sportline, оснащенный бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 л и 2 л, а также дизельный силовой агрегат объемом 2 л, генерирующий 150 л.с.
Дополняют спортивный вид Kodiaq Sportline стали акценты на фирменном логотипе и легкосплавных колесных дисках диагональю 19 дюймов от Triglav. Интерьер авто получил накладки для педалей из нержавеющей стали, а также фирменное лого Sportline на крышке ящика, спортивные сиденья и комбинированную обивку Alcantara. Автомобиль в стартовой комплектации оснащается системой Driving Mode Select, сидение водителя регулируется электроприводом, а пассажирское ручным механизмом.
Широкий набор допопций для модели Kodiaq Sportline включает большое число электронных помощников, а также адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, оснащенная омывателем. Чтобы получить полноприводный Skoda Kodiaq Sportline, оснащенный бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 л и 2 л, а также дизельный силовой агрегат объемом 2 л, генерирующий 150 л.с.
Автор: Валерий Антонов