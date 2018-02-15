Ольга Рапунцель покидает «Дом-2» и уходит в декретный отпуск
Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель покидает периметр и уходит в декретный отпуск. Такое заявление сделал ее супруг Дмитрий Дмитренко в своем микроблоге.
Будущий отец решил проинформировать об уходе своей супруге телезрителей «Дома-2» и поклонников их пары. В то же время Дмитренко продолжит появляться на поляне, но в основном он будет находиться рядом с Ольгой Рапунцель.
Звездная пара уже выбрала роддом, в котором появится на свет их первенец. Решение об уходе с проекта в декрет Дмитренко и Рапунцель выбрали, чтобы у них было время подготовиться к родам. Отметим, что у пары должна девочка. После ее появления на свет оба участника намерены вернуться на поляну.
Будущий отец решил проинформировать об уходе своей супруге телезрителей «Дома-2» и поклонников их пары. В то же время Дмитренко продолжит появляться на поляне, но в основном он будет находиться рядом с Ольгой Рапунцель.
Звездная пара уже выбрала роддом, в котором появится на свет их первенец. Решение об уходе с проекта в декрет Дмитренко и Рапунцель выбрали, чтобы у них было время подготовиться к родам. Отметим, что у пары должна девочка. После ее появления на свет оба участника намерены вернуться на поляну.
Автор: Валерия Орлова