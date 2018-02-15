Телеведущий и издатель Александр Шаталов умер после продолжительной болезни
Телеведущий и поэт Александр Шаталов умер на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Печальную новость сообщили его близкие.
После окончания Института гражданской авиации в Москве Шаталов занялся поэзией и критикой, курируя Наталию Медведеву и Эдуарда Лимонова. В 1990 году деятель культуры основал журнал «Глагол» и издательство, впервые выпустившее на русском языке произведения Галича, Харитонова, Буковски, Форстера, Берроуза.
В 1993 году Шаталов вел книжные обзоры на каналах «Домашний», «Культура», РТР, НТВ.
После окончания Института гражданской авиации в Москве Шаталов занялся поэзией и критикой, курируя Наталию Медведеву и Эдуарда Лимонова. В 1990 году деятель культуры основал журнал «Глагол» и издательство, впервые выпустившее на русском языке произведения Галича, Харитонова, Буковски, Форстера, Берроуза.
В 1993 году Шаталов вел книжные обзоры на каналах «Домашний», «Культура», РТР, НТВ.
Автор: Джанабилова Татьяна П