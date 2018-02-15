В Орле будут судить обвиняемого с убийстве возлюбленной мужчину
В Орле в суд передали дело, фигурантом которого является мужчина, столкнувший свою возлюбленную с балкона. В соответствии с материалами следствия, 38-летний местный житель совершил убийство в ноябре минувшего года.
Как отмечается в пресс-центре регионального управления СК РФ, мужчина был обвинен в соответствии с наличием признаков совершения преступления, описанного в статье 105 Уголовного Кодекса.
«Установлено, что обвиняемый, пребывая в квартире своей 46-летней сожительницы в алкогольном опьянении, вступил с ней в конфликт, после чего столкнул с балкона на 9-м этаже», - сообщил СУ СКР.
Женщина получила тяжелые травмы. Медики доставили потерпевшую в больницу, однако спасти ей жизнь не смогли.
Как отмечается в пресс-центре регионального управления СК РФ, мужчина был обвинен в соответствии с наличием признаков совершения преступления, описанного в статье 105 Уголовного Кодекса.
«Установлено, что обвиняемый, пребывая в квартире своей 46-летней сожительницы в алкогольном опьянении, вступил с ней в конфликт, после чего столкнул с балкона на 9-м этаже», - сообщил СУ СКР.
Женщина получила тяжелые травмы. Медики доставили потерпевшую в больницу, однако спасти ей жизнь не смогли.
Автор: Валерий Антонов