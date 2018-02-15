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Батрутдинов подарил Бузовой шикарный букет роз на 14 февраля
Известный шоумен Тимур Батрутдинов преподнес певице Ольге Бузовой шикарный букет роз. По словам самой теледивы, она не ожидала получить такой подарок от резидента Comedy Club. Фотографию букета артистка обнародовала в социальной сети Instagram.

Батрутдинов подарил Бузовой шикарный букет роз на 14 февраля


Как рассказала Бузова, в 9 часов утра в дверь ее квартиры случайно позвонил курьер. Он принес цветы от Тимура Батрутдинова. Звезда «Дома-2» не знала, что артист в нее влюблен. Она напомнила, что шоумен является завидным холостяком.

В эфире одной из радиостанций Бузова говорила, что между ней и Батрутдиновым ничего нет, они просто друзья. Так случилось, что коллеги по телеканалу ТНТ в одно и тоже время отправились на отдых в Таиланд. По словам комика, этот отпуск запомнится ему на долго только потому, что в нем он почти каждый день встречался с Ольгой Бузовой. Все снимки с Пхукета пара подписывала хэштегом #дружбанаграни.

Батрутдинов подарил Бузовой шикарный букет роз на 14 февраля


Сам же Батрутдинов призвал прекратить обвинять пару в пиаре. Шоумен добавил, что и он, и Бузова являются абсолютно свободными, поэтому стесняться им нечего. «Да, эта дружба на грани, но мы как-то сами разберемся», - заключил резидент Comedy Club.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:00
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