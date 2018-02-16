РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35 Россия может заключить в 2018 году
В этом году Россия может заключить контракт на поставку в ВС истребителя МиГ-35. Сведения предоставил Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиационной корпорации, выступавший на РИФ-2018 в Сочи.
Замглавы Министерства обороны Юрий Борисов еще во время выставки МАКС-2017 рассказывал о намерении военных начать закупку самолетов. Теперь его слова подтвердил Слюсарь.
Эксперты называют МиГ-35 лучшим истребителем линейки, ставшим переходным звеном перед выпуском пятого поколения. На борту стоит средство для поражения в воздухе и радиоэлектронное оборудование. Концерн «Радиоэлектронные технологии» уже начал перестраивать под воздушное судно палубу БИНС-СП-2.
Замглавы Министерства обороны Юрий Борисов еще во время выставки МАКС-2017 рассказывал о намерении военных начать закупку самолетов. Теперь его слова подтвердил Слюсарь.
Эксперты называют МиГ-35 лучшим истребителем линейки, ставшим переходным звеном перед выпуском пятого поколения. На борту стоит средство для поражения в воздухе и радиоэлектронное оборудование. Концерн «Радиоэлектронные технологии» уже начал перестраивать под воздушное судно палубу БИНС-СП-2.
Автор: Джанабилова Татьяна П