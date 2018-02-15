Запущенная в космос Tesla может столкнуться с Землей или Венерой
Канадские и чешские астрономы заинтересовались судьбой запущенной в космос Tesla. Они провели расчеты и пришли к выводу, что электромобиль может столкнуться с Землей или Венерой.
По их словам, автомобиль будет десятки миллионов лет летать и сближаться с Марсом, Венерой, Солнцем и Землей. Лишь после этого он упадет на один из этих объектов. Во время исследования ученые создали сотни моделей будущего Tesla Roadster. Специалисты выяснили, что вероятность столкновения с Землей составляет 6 процентов, а с Венерой – 2,5. Что касается вероятности столкновения с Марсом, то она значительно меньше из-за небольшой массы планеты. Также мала вероятность и столкновения с астероидами, несмотря на приближение к их поясу. Ученые отмечают, что при приближении к Земли автомобиль не сможет попасть на поверхность, поскольку сгорит в слоях атмосферы.
Астрономы отмечают, что вероятность столкновения с Землей со временем будет снижаться. Если этого не произойдет в ближайшие три миллиона лет, то родстер будет летать около 40 миллионов лет. Таким образом объект может стать самым долгоживущим творением рук человека. К этому времени даже исчезнут египетские пирамида под воздействием эрозии.
Результаты исследования опубликованы в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
По их словам, автомобиль будет десятки миллионов лет летать и сближаться с Марсом, Венерой, Солнцем и Землей. Лишь после этого он упадет на один из этих объектов. Во время исследования ученые создали сотни моделей будущего Tesla Roadster. Специалисты выяснили, что вероятность столкновения с Землей составляет 6 процентов, а с Венерой – 2,5. Что касается вероятности столкновения с Марсом, то она значительно меньше из-за небольшой массы планеты. Также мала вероятность и столкновения с астероидами, несмотря на приближение к их поясу. Ученые отмечают, что при приближении к Земли автомобиль не сможет попасть на поверхность, поскольку сгорит в слоях атмосферы.
Астрономы отмечают, что вероятность столкновения с Землей со временем будет снижаться. Если этого не произойдет в ближайшие три миллиона лет, то родстер будет летать около 40 миллионов лет. Таким образом объект может стать самым долгоживущим творением рук человека. К этому времени даже исчезнут египетские пирамида под воздействием эрозии.
Результаты исследования опубликованы в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Автор: Сергей Сидорин