Дмитрий Маликов показал идеальный торс в душе
Известный певец Дмитрий Маликов на своей странице в социальной сети Instagram обнародовал забавное видео, на котором показал идеальный торс в душе. На ролике отчетливо видна спина артиста, на ней присутствует множество татуировок.
На видео Маликов рассказал, что ему удалось понять, почему его аккаунт не пользуется огромной популярностью в социальной сети. Певец связывает это с тем, что он не принял участие во флэшмобе icebucketchallenge. Маликов решил исправить ситуацию, поэтому зашел в душ и облил себя ледяной водой. К слову, данный флэшмоб стартовал еще летом 2014 года.
Маликов призвал пользователей досмотреть видео до конца, а также не скупиться на лайки, чтобы его вдохновение не иссякла. Певец решил начать с самого начала завоевывать популярность. Кроме этого, Маликов поинтересовался, понравилась ли фолловерам его фигура. Юзеры отметили, что для своего возраста артист выглядит замечательно.
На видео Маликов рассказал, что ему удалось понять, почему его аккаунт не пользуется огромной популярностью в социальной сети. Певец связывает это с тем, что он не принял участие во флэшмобе icebucketchallenge. Маликов решил исправить ситуацию, поэтому зашел в душ и облил себя ледяной водой. К слову, данный флэшмоб стартовал еще летом 2014 года.
Маликов призвал пользователей досмотреть видео до конца, а также не скупиться на лайки, чтобы его вдохновение не иссякла. Певец решил начать с самого начала завоевывать популярность. Кроме этого, Маликов поинтересовался, понравилась ли фолловерам его фигура. Юзеры отметили, что для своего возраста артист выглядит замечательно.
Автор: Валерия Орлова