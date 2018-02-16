Ученые обнаружили защищающий от болезней сердца «эгоистичный» ген
Ученые обнаружили необычный «эгоистичный» ген, способный обеспечить человеческому организму защиту от заболеваний сердца и сосудистой системы. Исследователи сообщают, что описанный участок ДНК ранее большая часть экспертов считала бесполезным, поскольку эта структура не создает свой белковый продукт.
Исследователи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе пояснили, что совершенно новый ген может играть специализированную защитную роль. В рамках проведения новой работы удалось установить, что ген MeXis функционирует внутри ключевых клеток в области закупоренных артерий, что помогает удалить избыточный объем холестерина в кровеносных сосудах.
Этот элемент, считают эксперты, является «эгоистичной» структурой, а также не располагает какой-то точной функцией. При этом новые исследования позволили установить, что бесполезные гены могут исполнять наиболее важные биологические функции, не занимаясь образованием белковых соединений. Они формируют спецкласс молекул, получивших название длинных некодирующих РНК либо lncRNAs.
Исследователи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе пояснили, что совершенно новый ген может играть специализированную защитную роль. В рамках проведения новой работы удалось установить, что ген MeXis функционирует внутри ключевых клеток в области закупоренных артерий, что помогает удалить избыточный объем холестерина в кровеносных сосудах.
Этот элемент, считают эксперты, является «эгоистичной» структурой, а также не располагает какой-то точной функцией. При этом новые исследования позволили установить, что бесполезные гены могут исполнять наиболее важные биологические функции, не занимаясь образованием белковых соединений. Они формируют спецкласс молекул, получивших название длинных некодирующих РНК либо lncRNAs.
Автор: Валерий Антонов