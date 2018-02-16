Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018
exclusive / Наука

Ученые обнаружили защищающий от болезней сердца «эгоистичный» ген
Ученые обнаружили необычный «эгоистичный» ген, способный обеспечить человеческому организму защиту от заболеваний сердца и сосудистой системы. Исследователи сообщают, что описанный участок ДНК ранее большая часть экспертов считала бесполезным, поскольку эта структура не создает свой белковый продукт.

Ученые обнаружили защищающий от болезней сердца «эгоистичный» ген


Исследователи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе пояснили, что совершенно новый ген может играть специализированную защитную роль. В рамках проведения новой работы удалось установить, что ген MeXis функционирует внутри ключевых клеток в области закупоренных артерий, что помогает удалить избыточный объем холестерина в кровеносных сосудах.

Этот элемент, считают эксперты, является «эгоистичной» структурой, а также не располагает какой-то точной функцией. При этом новые исследования позволили установить, что бесполезные гены могут исполнять наиболее важные биологические функции, не занимаясь образованием белковых соединений. Они формируют спецкласс молекул, получивших название длинных некодирующих РНК либо lncRNAs.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:45
Читайте также
В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч
Курс доллара продолжает падать
ГАИ: Автобусы стали самым рискованным видом
Пользователи соцсетей нашли доказательства
Надевшую дешевое платье телеведущую заподозрили в
Эксперты предоставили отчет о сниженном уровня
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35
В России зафиксирована рекордно низкая смертность
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения
День всех влюбленных заставил женщин ринуться в
Добавление комментария
Последние новости
16.02, 12:02 В Госсовете Крыма удивились требованию отремонтировать
16.02, 11:54 Ученые доказали эффективность и безопасность статинов
16.02, 11:46 В Омске школьница случайно выстрелила в одноклассника на
16.02, 11:42 Способом навсегда сохранить сообщение в WhatsApp
16.02, 11:31 В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
16.02, 11:29 Анастасия Волочкова обматерила «недолюбленных и ущербных
16.02, 11:20 В ЕС продажи автомобилей поставили новый рекорд
16.02, 11:17 В Воронеже попали на видео танцы пьяной девушки в банке
16.02, 11:11 Ученые назвали отцовство причиной преждевременной смерти
16.02, 11:11 В центре Южно-Сахалинска рядом с супермаркетом
16.02, 11:02 Биткоин превысил в стоимости 10 тысяч долларов на
16.02, 11:00 Хакеры научились похищать пароли пользователей через
16.02, 10:49 Subaru назвала стоимость флагманского внедорожника Ascent
16.02, 10:38 Магазин "Эльдорадо" сломал сервис YouTube в России
16.02, 10:36 В Индии стартует производство Xiaomi Redmi Note 5 и
16.02, 10:29 В Новокузнецке тело мужчины 30 летнего нашли в подъезде
16.02, 10:28 Jaguar не планирует отказываться от популярных в России
16.02, 10:24 Филипп Киркоров признался, с кем отпраздновал День
16.02, 10:21 В России пенсию планируют повысить до 25 тысяч рублей
16.02, 10:14 Курс доллара продолжает падать