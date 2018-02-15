В предварительный список атлетов из России на Паралимпиаду попали 33 спортсмена
В предварительный список атлетов из России, которые поедут в марте на Паралимпиаду в Южной Корее, уже попали 33 спортсмена. Решение относительно еще трех человек еще не принято. Соответствующее постановление подписано Комиссией Международного паралимпийского комитета.
Члены Комиссии приняли предварительное решение в отношении всех российских делегаций. В списки попал вспомогательный, тренерский составы и семь ведущих.
Как рассказал Павел Рожков, глава рабочей группы комитета Паралимпиады, 1 марта в Пхенчхане пройдет регистрация всех спортсменов. Аккредитационные удостоверение участники Игр получат на месте. Заселение в деревню состоится 3 марта.
Ранее эксперты рассказали о прогнозе по победителям Олимпиады.
Члены Комиссии приняли предварительное решение в отношении всех российских делегаций. В списки попал вспомогательный, тренерский составы и семь ведущих.
Как рассказал Павел Рожков, глава рабочей группы комитета Паралимпиады, 1 марта в Пхенчхане пройдет регистрация всех спортсменов. Аккредитационные удостоверение участники Игр получат на месте. Заселение в деревню состоится 3 марта.
Ранее эксперты рассказали о прогнозе по победителям Олимпиады.
Автор: Джанабилова Татьяна П