Эксперты предоставили отчет о сниженном уровня ксенофобии в России
Бюро по правам человека города Москвы недавно передало отчет о проявлениях национализма в Российской Федерации за 2017 год, в котором подчеркивается ослабление выражения активной враждебности населения. По данным отчетности, российские граждане больше переживают о социальных, экономических и интернациональных аспектах, нежели о вопросах религии и проблемах существующих между нациями.
Однако специалисты подчеркивают, что «фанатичная враждебность» стабильно высокая, поэтому просят правительство быть предельно внимательными во время мировых чемпионских матчей по футболу. Главой бюро по правам человека города Москва Александром Бродом сообщалось, что «на современном этапе» уменьшилось количество проявлений ксенофобии по отношению к членам других этнических групп.
Но по результатам отчета следует, что за 2017 год уровень конфликтности по причине враждебности и национализма увеличился, если сравнивать с минувшим годом. Зарегистрировано 36 случаев демонстрации ксенофобии, в результате которых 70 человек пострадали, а 5 погибло. По подсчетам за 2016 год подобных случаев было 30.
Самые яркие вспышки ксенофобии в 2017 году отмечены в столице России, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, еще в Амурской, Ростовской, Иркутской, Орловской и других областях. Александр Брод считает гораздо опасным поддерживание враждебных проявлений «во властной политико-управленческой среде, особенно в рядах правоприменителей, призванных по долгу службы бороться с этим злом»
В отчете также есть общие рекомендации для членов государственной власти и других управленческих учреждений, в которых речь идет о необходимости улучшения не только программы высших образовательных заведений, учебно-методических курсов, информационно-просветительских планов борьбы с терроризмом для членов министерства внутренних дел и других специализированных организаций работающих над вопросом интернациональных взаимоотношений политики перемещения граждан.
Однако специалисты подчеркивают, что «фанатичная враждебность» стабильно высокая, поэтому просят правительство быть предельно внимательными во время мировых чемпионских матчей по футболу. Главой бюро по правам человека города Москва Александром Бродом сообщалось, что «на современном этапе» уменьшилось количество проявлений ксенофобии по отношению к членам других этнических групп.
Но по результатам отчета следует, что за 2017 год уровень конфликтности по причине враждебности и национализма увеличился, если сравнивать с минувшим годом. Зарегистрировано 36 случаев демонстрации ксенофобии, в результате которых 70 человек пострадали, а 5 погибло. По подсчетам за 2016 год подобных случаев было 30.
Самые яркие вспышки ксенофобии в 2017 году отмечены в столице России, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, еще в Амурской, Ростовской, Иркутской, Орловской и других областях. Александр Брод считает гораздо опасным поддерживание враждебных проявлений «во властной политико-управленческой среде, особенно в рядах правоприменителей, призванных по долгу службы бороться с этим злом»
В отчете также есть общие рекомендации для членов государственной власти и других управленческих учреждений, в которых речь идет о необходимости улучшения не только программы высших образовательных заведений, учебно-методических курсов, информационно-просветительских планов борьбы с терроризмом для членов министерства внутренних дел и других специализированных организаций работающих над вопросом интернациональных взаимоотношений политики перемещения граждан.
Автор: Богданова Ярослава