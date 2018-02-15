В России резко упали цены на iPhone 7 Plus
В РФ резко понизилась стоимость iPhone 7 Plus. Новинка получила ПЗУ на 32 ГБ, после чего стала продаваться по цене менее 35 тысяч рублей, указывается в данных исследования экспертов Hi-tech Mail.ru.
В начале продаж соответствующая модификация смартфона предлагалась за 56,99 тысячи рублей. Сегодня она продается со скидкой в 40%. Стоит отметить, что прежде компания Samsung официально понизила стоимость собственных устройств Galaxy S8 и S8+ на территории России.
В начале продаж соответствующая модификация смартфона предлагалась за 56,99 тысячи рублей. Сегодня она продается со скидкой в 40%. Стоит отметить, что прежде компания Samsung официально понизила стоимость собственных устройств Galaxy S8 и S8+ на территории России.
Автор: Валерий Антонов