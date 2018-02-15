Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и третьего ребенка
У россиян появится возможность использовать бесплатную квоту на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для рождения второго, а также третьего ребенка. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи рассказала Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ.
По словам политика, программы ЭКО за счет государства на сегодняшний день проводятся во всех регионах России. Голодец добавила, что субъекты полностью обеспечены необходимыми ресурсами.
Имеется информация о том, что пара, ранее воспользовавшаяся процедурой ЭКО и родившая первого ребенка, может вновь обратиться за медицинской помощью, которая будет оказана за счет бюджетных средств.
По словам политика, программы ЭКО за счет государства на сегодняшний день проводятся во всех регионах России. Голодец добавила, что субъекты полностью обеспечены необходимыми ресурсами.
Имеется информация о том, что пара, ранее воспользовавшаяся процедурой ЭКО и родившая первого ребенка, может вновь обратиться за медицинской помощью, которая будет оказана за счет бюджетных средств.
Автор: Валерия Орлова