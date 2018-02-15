МВД: "ВКонтакте" стала лидером по распространению наркотиков среди соцсетей
"ВКонтакте" стала лидером по распространению запрещенных препаратов и навязчивой рекламы среди других соцсетей. Сведения предоставил Андрей Храпов, глава ГУ по контролю над оборотом наркотиков МВД России.
Драгдилеры используют для сбыта одурманивающих веществ социальные сети. На долю "ВКонтакте" приходится 89% жалоб, поступивших в Роскомнадзор. На втором месте с 8% запросов оказались "Одноклассники". В Twitter и Facebook нарушения встречаются крайне редко. В основном молодых людей подсаживают на наркотики через закрытые группы и в последствии "обращают" их в курьеры.
В прошлом году, согласно статистике, закрыто 48 тыс. страниц, из которых 21 тыс. заблокирована пожизненно.
Ранее "ВКонтакте" назвали пиратским сервисом.
Драгдилеры используют для сбыта одурманивающих веществ социальные сети. На долю "ВКонтакте" приходится 89% жалоб, поступивших в Роскомнадзор. На втором месте с 8% запросов оказались "Одноклассники". В Twitter и Facebook нарушения встречаются крайне редко. В основном молодых людей подсаживают на наркотики через закрытые группы и в последствии "обращают" их в курьеры.
В прошлом году, согласно статистике, закрыто 48 тыс. страниц, из которых 21 тыс. заблокирована пожизненно.
Ранее "ВКонтакте" назвали пиратским сервисом.
Автор: Джанабилова Татьяна П