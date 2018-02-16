В России стартовали продажи Smart ForFour Crosstown
В компании Smart сообщили, что в России стартовали продажи внедорожного хэтчбека ForFour Crosstown. Стоимость автомобиля составляет 1,6 млн рублей.
Автомобиль отличается от других в модельном ряду 16-дюймовыми колесными дисками, стилизованными под металл деталями под бамперами и на порогах, а также пластиковыми накладками на колесных арках. В салоне установлен спортивный руль и металлические педали. Несмотря на внедорожное исполнение, автомобиль оснащен спортивной подвеской с уменьшенным на 1 сантиметр дорожным просветом.
В Smart ForFour Crosstown в переднеприводном варианте разработчики установили двигатель мощностью 90 лошадиных сил, трансмиссия представлена шестискоростной автоматической коробкой переключения передач.
Автомобиль отличается от других в модельном ряду 16-дюймовыми колесными дисками, стилизованными под металл деталями под бамперами и на порогах, а также пластиковыми накладками на колесных арках. В салоне установлен спортивный руль и металлические педали. Несмотря на внедорожное исполнение, автомобиль оснащен спортивной подвеской с уменьшенным на 1 сантиметр дорожным просветом.
В Smart ForFour Crosstown в переднеприводном варианте разработчики установили двигатель мощностью 90 лошадиных сил, трансмиссия представлена шестискоростной автоматической коробкой переключения передач.
Автор: Сергей Сидорин