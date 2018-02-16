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exclusive / Культура

Мединский опроверг существование "границ цензуры" в российском кино
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что действительно существует список приоритетных тем для отечественного кино. В то же время проекты, не финансируемые государством, никем не ограничиваются.

Мединский опроверг существование "границ цензуры" в российском кино


«У нас нет никаких «стоп-листов, никаких закрытых тем. Если говорить о цензуре, то ее границе прописаны в конституции: у нас нет цензуры», - заявил глава ведомства.

Вопрос о присутствии списка Мединскому задали в ходе одной из лекций, которую он проводил. Он, вероятно, был связан с популярностью драматической кинокартины Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Эту ленту сняли без поддержки государства, и теперь фильм номинирован на почетную премию «Оскар».

Мединский же добавил, что «Нелюбовь» не получила господдежку, поскольку с соответствующей просьбой в Минкультуры никто не обращался. Решение снимать кино на частные денежные средства принял сам Звягинцев. В ведомстве это приветствуют, поскольку, чем больше будет инвестиций извне, тем лучше для отечественного кинематографа.

Глава Минкульта привел пример и фильма, который бы никогда не попал в перечень приоритетных. По мнению Мединского, таковым является комедия «Горько!».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 07:16
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