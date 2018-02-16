Дрон с жестким крылом EagleRay способен летать и плавать под водой
Дрон EagleRay, оснащенный корпусом с жестким крылом, может летать и плавать под водой. Специалисты Университета Северной Каролины создали аппарат-амфибию, отличающийся более широкими возможностями в сфере среды использования, для проведения новых исследований.
В отличие от других аппаратов, EagleRay XAV способен садиться на поверхность для совершения подзарядки солнечной энергией либо реализовать подводную съемку. По своему дизайну он напоминает британский продукт AquaMav, однако не складывает крылья до совершения нырком. Размах дополнения составляет 1,5 м, тогда как длина этого девайся составляет всего 1,4 м. Пропеллер в носовой части дает возможность двигаться вне зависимости от состояния окружающей среды: воде и воздухе.
Такая многогранность позволяет получить большое количество преимуществ. В соответствии со словами разработчиков, EagleRay может повысить срок работы батареи за счет приводнения. Помимо этого, в число его функций входит изучение подводной фауны при осмотре сверху и непосредственно после погружения в естественную среду обитания цели изысканий. Новинка ведет наблюдения, которые не может реализовать обычный воздушный дрон, а его способности в вопросе перелета на высокие расстояния намного превосходят таковые у аналогов.
«EagleRay активно применяет подводные датчики при перемещении между отдельными точками маршрута. Помимо прочего, сонары функционируют исключительно под водой. Тем, кто ищет нечто при помощи сонара дрона, потребуется прилететь к месту, спуститься под воду, а затем получить информацию от сонара. Далее идут перелет в новую точку и повторение процедуры. Как правило, самолетам для этой цели необходимо сбрасывать специальный гидроакустические буи», — отмечает один из разработчиков нового гаджета.
Сегодня инженеры ведут разработку модификаций по уменьшению либо увеличению габаритов дрона. В частности, они планируют разработать особый контроллер, позволяющий оператору более легко управлять аппаратом в воздушной и водяной средах.
В отличие от других аппаратов, EagleRay XAV способен садиться на поверхность для совершения подзарядки солнечной энергией либо реализовать подводную съемку. По своему дизайну он напоминает британский продукт AquaMav, однако не складывает крылья до совершения нырком. Размах дополнения составляет 1,5 м, тогда как длина этого девайся составляет всего 1,4 м. Пропеллер в носовой части дает возможность двигаться вне зависимости от состояния окружающей среды: воде и воздухе.
Такая многогранность позволяет получить большое количество преимуществ. В соответствии со словами разработчиков, EagleRay может повысить срок работы батареи за счет приводнения. Помимо этого, в число его функций входит изучение подводной фауны при осмотре сверху и непосредственно после погружения в естественную среду обитания цели изысканий. Новинка ведет наблюдения, которые не может реализовать обычный воздушный дрон, а его способности в вопросе перелета на высокие расстояния намного превосходят таковые у аналогов.
«EagleRay активно применяет подводные датчики при перемещении между отдельными точками маршрута. Помимо прочего, сонары функционируют исключительно под водой. Тем, кто ищет нечто при помощи сонара дрона, потребуется прилететь к месту, спуститься под воду, а затем получить информацию от сонара. Далее идут перелет в новую точку и повторение процедуры. Как правило, самолетам для этой цели необходимо сбрасывать специальный гидроакустические буи», — отмечает один из разработчиков нового гаджета.
Сегодня инженеры ведут разработку модификаций по уменьшению либо увеличению габаритов дрона. В частности, они планируют разработать особый контроллер, позволяющий оператору более легко управлять аппаратом в воздушной и водяной средах.
Автор: Валерий Антонов