Ученые впервые сфотографировали «бублик» вокруг черной дыры
Ученые при помощи радиотелескопа ALMA впервые сфотографировали газопылевое кольцо или «бублик» вокруг активной сверхмассивной черной дыры. Исследователи предположили существование подобной структуры десять лет назад, но лишь теперь им удалось увидеть их. Благодаря открытию астрономы смогут лучше понять процессы эволюции черных дыр.
На данный момент известно, что в центре всех галактик находятся черные дыры, поглощающие вещества. По сведениям моделей Вселенной, вокруг таких объектов должно находиться плотное газопылевое облако. Несмотря на то, что ученые и ранее знали о существовании подобных колец, но они не могли изучить их физические, химические и динамические свойства. Это связано с их небольшим размером.
При помощи телескопа ALMA ученые наблюдали за галактикой М77 в созвездии Кита на расстоянии 47 миллионов световых лет от Земли. В центре звездного скопления была обнаружена компактная газовая структура диаметром 40 световых лет. Во время исследования астрономы регистрировали излучение молекул цианистого водорода и формил-ионов, которые «светятся» в микроволновом диапазоне только если структура имеет достаточную плотность.
Ученые рассказывают, что газопылевое кольцо имеет гораздо более сложное строение, чем было показано в моделях. Объект имеет ассиметричную форму, газ в нем неоднороден и не всегда управляется гравитацией черной дыры. Эти особенности могут быть связан с тем, что галактика М77 столкнулась в прошлом с другим объектом меньшего размера.
Результаты исследования опубликованы в научном издании The Astrophysical Journal Letters.
На данный момент известно, что в центре всех галактик находятся черные дыры, поглощающие вещества. По сведениям моделей Вселенной, вокруг таких объектов должно находиться плотное газопылевое облако. Несмотря на то, что ученые и ранее знали о существовании подобных колец, но они не могли изучить их физические, химические и динамические свойства. Это связано с их небольшим размером.
При помощи телескопа ALMA ученые наблюдали за галактикой М77 в созвездии Кита на расстоянии 47 миллионов световых лет от Земли. В центре звездного скопления была обнаружена компактная газовая структура диаметром 40 световых лет. Во время исследования астрономы регистрировали излучение молекул цианистого водорода и формил-ионов, которые «светятся» в микроволновом диапазоне только если структура имеет достаточную плотность.
Ученые рассказывают, что газопылевое кольцо имеет гораздо более сложное строение, чем было показано в моделях. Объект имеет ассиметричную форму, газ в нем неоднороден и не всегда управляется гравитацией черной дыры. Эти особенности могут быть связан с тем, что галактика М77 столкнулась в прошлом с другим объектом меньшего размера.
Результаты исследования опубликованы в научном издании The Astrophysical Journal Letters.
Автор: Сергей Сидорин