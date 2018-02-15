Жителя Новосибирска лишили свободы на 6 месяцев из-за покупки "шпионской" ручки
Жителя Новосибирска лишили свободы на 6 месяцев за приобретение «шпионской» ручки. Известно, что мужчина оплатил товар и должен был получить его в отделении почты, но был опережен таможенниками. По решению суда Новосибирска, местный житель стал фигурантом уголовного дела, отмечается на вебсайте Кировского райсуда.
Мужчина был признан виновным в совершении преступления, описанного в статье УК РФ, как покушение на противоправное приобретение технических спецсредств, используемых в целях негласного получения данных.
«Преступление не довели до завершения по независящим от фигуранта обстоятельствам», — сообщают работники ведомства.
Мужчина был признан виновным в совершении преступления, описанного в статье УК РФ, как покушение на противоправное приобретение технических спецсредств, используемых в целях негласного получения данных.
«Преступление не довели до завершения по независящим от фигуранта обстоятельствам», — сообщают работники ведомства.
Автор: Валерий Антонов