Взрывы комет уничтожили и создали атмосферу планет у звезды TRAPPIST-1
Астрономы считают, что взрывы комет сначала уничтожили, а потом сформировали атмосферу у звезды TRAPPIST-1. В ходе недавнего исследования ученые рассчитали частоту и последствия бомбардировки семи планет, относящихся к вышеназванной системы.
Все небесные тела подвергались серии столкновении с довольно большими показателями энергиями. В процессе взрывов их первичная и атмосфера и океаны должны были попасть в космическое пространство, однако этого не произошло.
Исследователи смоделировали взаимодействие системы семи планет в кометным поясом. В результате получилось, что даже в случае маломассивных кометных поясов огромное количество комет должны были упасть на каждое из небесных тел. Внешние планеты данной системы на скорости 20 километров в секунду сталкивались с кометами, скорость внутренних составляла 100 километров в секунду.
Несмотря на серию взрывов, вторичная атмосфера небесных тел оказалась плотнее первичной. Как утверждают ученые, присутствие сильного ультрафиолетового излучения карлика TRAPPIST-1 не могло лишить планеты океанов и воздушной оболочки.
Все небесные тела подвергались серии столкновении с довольно большими показателями энергиями. В процессе взрывов их первичная и атмосфера и океаны должны были попасть в космическое пространство, однако этого не произошло.
Исследователи смоделировали взаимодействие системы семи планет в кометным поясом. В результате получилось, что даже в случае маломассивных кометных поясов огромное количество комет должны были упасть на каждое из небесных тел. Внешние планеты данной системы на скорости 20 километров в секунду сталкивались с кометами, скорость внутренних составляла 100 километров в секунду.
Несмотря на серию взрывов, вторичная атмосфера небесных тел оказалась плотнее первичной. Как утверждают ученые, присутствие сильного ультрафиолетового излучения карлика TRAPPIST-1 не могло лишить планеты океанов и воздушной оболочки.
Автор: Валерия Орлова