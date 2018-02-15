Российские ученые нашли альтернативу хлорированию воды
Российские исследователи обнаружили альтернативу для процедуры хлорирования воды. Для этой цели ученые Санкт-Петербургского политехнического университета предлагают использовать феррат натрия. Как отмечается в пресс-центре Минобрнауки России, устройство представляет собой аппарат электролиза, функционирующий при помощи инновационного реагента.
По словам представителя лаборатории «Мехатроника» при ВУЗе, феррат натрия может проводить разложение многих токсичных химвеществ до продуктов с низкой опасностью, а затем вызывать смерть микроорганизмов по причине оказания дезинфицирующего действия. Ученые в составе Политеха заявляют, что в отличии от хлора, который оставляет после себя ряд хлорорганических соединений, новый реагент при процессе очистки воды не дает токсичных веществ. Исследователи уверены, что использование данного устройства открывает возможность существенно понизить стоимость процесса проведения очистки воды.
«В целях обеззараживания одного из литров питьевой воды требуется только 0,5 г феррата натрия, тогда как заменой для него являлись 4,5 г хлора. В холодный период необходимо 0,2 г нового вещества, что является альтернативой 2-х грамм хлора», - заявила Аня Петкова, отметив, что требуется доза реагента, объем которой приблизительно в 10 раз меньше.
В соответствии с её словами, созданное устройство может оказаться применимым в качестве очистителя питьевой воды, а также для обеззараживания бытовых стоков.
По словам представителя лаборатории «Мехатроника» при ВУЗе, феррат натрия может проводить разложение многих токсичных химвеществ до продуктов с низкой опасностью, а затем вызывать смерть микроорганизмов по причине оказания дезинфицирующего действия. Ученые в составе Политеха заявляют, что в отличии от хлора, который оставляет после себя ряд хлорорганических соединений, новый реагент при процессе очистки воды не дает токсичных веществ. Исследователи уверены, что использование данного устройства открывает возможность существенно понизить стоимость процесса проведения очистки воды.
«В целях обеззараживания одного из литров питьевой воды требуется только 0,5 г феррата натрия, тогда как заменой для него являлись 4,5 г хлора. В холодный период необходимо 0,2 г нового вещества, что является альтернативой 2-х грамм хлора», - заявила Аня Петкова, отметив, что требуется доза реагента, объем которой приблизительно в 10 раз меньше.
В соответствии с её словами, созданное устройство может оказаться применимым в качестве очистителя питьевой воды, а также для обеззараживания бытовых стоков.
Автор: Валерий Антонов