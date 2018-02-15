Пользователи нашли способ включить YouTube в России
Пользователи Сети сообщают, что нашли способ включить YouTube в России. До этого они жаловались на перебои в работе видеохостинга.
Для того, чтобы доступ к сайту стал снова возможен, они рекомендуют установить в браузере блокировщик рекламы. Есть еще один способ – необходимо открыть нужный ролик, но если появится черный экран, то перейти на другое видео и нажать кнопку «Назад». После этого воспроизведение должно начаться.
Неполадки в YouTube начались сегодня. При начале воспроизведения видео появляется черный экран. В компании Google заявили, что занимаются решением проблемы.
Для того, чтобы доступ к сайту стал снова возможен, они рекомендуют установить в браузере блокировщик рекламы. Есть еще один способ – необходимо открыть нужный ролик, но если появится черный экран, то перейти на другое видео и нажать кнопку «Назад». После этого воспроизведение должно начаться.
Неполадки в YouTube начались сегодня. При начале воспроизведения видео появляется черный экран. В компании Google заявили, что занимаются решением проблемы.
Автор: Сергей Сидорин