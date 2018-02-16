Ученые приблизились к изобретению вакцины от героиновой зависимости
По данным Science Daily, специалисты Исследовательского института Скриппса близки к созданию действенного лекарства от зависимости героином и отвратить возможность передозировки данным наркотиком.Из-за передозировки наркотиком за годы с 2000-2016, погибло около 15 500 граждан Америки и показатели смертности увеличиваются.
В состав героина входит опасный опиоид, вещество подобное морфию, которое и вызывает привыкание организма. Ученые считают, что оптимальным средством борьбы с зависимостью станет вакцина, способствующая выработке антител препятствующих проникновению наркотика в головной мозг, вызывая состояние эйфории. Поэтому, это может стать для наркозависимых, которые идут на поправку, лекарством удерживающим их от повторной зависимости.
Впервые попытка поиска лекарства от героиновой зависимости совершилась в 2013 году специалистами под началом Кима Джанда, протестировавших препарат на животных. Исследователи уже близки ко дню, когда эффективность вакцины можно будет испытать на человеке в качестве назального спрея, позволяющего соблюдать дозу лекарства без случаев передозировки.
В состав героина входит опасный опиоид, вещество подобное морфию, которое и вызывает привыкание организма. Ученые считают, что оптимальным средством борьбы с зависимостью станет вакцина, способствующая выработке антител препятствующих проникновению наркотика в головной мозг, вызывая состояние эйфории. Поэтому, это может стать для наркозависимых, которые идут на поправку, лекарством удерживающим их от повторной зависимости.
Впервые попытка поиска лекарства от героиновой зависимости совершилась в 2013 году специалистами под началом Кима Джанда, протестировавших препарат на животных. Исследователи уже близки ко дню, когда эффективность вакцины можно будет испытать на человеке в качестве назального спрея, позволяющего соблюдать дозу лекарства без случаев передозировки.
Автор: Богданова Ярослава