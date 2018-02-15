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Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал больше 2 млн просмотров
Новый клип Ольги Бузовой в течение суток смог собрать больше 2 млн просмотров. Видео на композицию «Wi-Fi», размещенное 14 февраля, оказалось достаточно популярным. При этом певица предстала танцующей в купальниках на фоне необычных декораций.

Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал больше 2 млн просмотров


Режиссёром видео оказался клипмейкер Алексей Голубев, который прежде вел работу с певицей во время съёмок клипов на песни «Привыкаю» и «Мало половин». Под новым роликом Бузовой размещены 74 тысячи лайков, а также 32 тысячи дизлайков. Пользователи оставили противоречивые комментарии.

Фанаты Бузовой хвалят фигуру телеведущей, а также призывают не обращать внимания на негативные комментарии. Иные зрители подчеркивают, что танцы знаменитости выглядят нелепо, а клипы идентичны по содержанию при чрезмерно высоком уровни пошлости. Творчество телеведущей нередко провоцирует оживлённое обсуждение на просторах Интернета. В фотоблоге Бузовой количество подписчиков превысило 12 млн человек, а цена рекламной публикации стартует с отметки в 100 тысяч рублей.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 23:45
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