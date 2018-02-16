Надевшую дешевое платье телеведущую заподозрили в увеличении груди
В Великобритании телезрители заподозрили ведущую утренней программы Кейт Гэррэуэй в увеличении груди. Об этом сообщают журналисты издания The Sun.
Британка появилась в студии шоу в платье цвета фуксии, которая отчетливо подчеркивает ее грудь. В социальной сети Twitter зрители задались вопросом, увеличила ли формы знаменитость. Некоторые предположили, что Кейт Гэррэуэй подложила что-то в бюстгальтер. Другие же заявили, что операция по увеличению размеры груди была проведена в срочном порядка.
Загадку раскрыла стилист, работающая с телеведущей. Визуальный эффект создается за счет конфигурации платья. Для эфира британке подобрали наряд марки Zara за 13 фунтов стерлингов, эта сумма эквивалентна 1299 рублям.
Британка появилась в студии шоу в платье цвета фуксии, которая отчетливо подчеркивает ее грудь. В социальной сети Twitter зрители задались вопросом, увеличила ли формы знаменитость. Некоторые предположили, что Кейт Гэррэуэй подложила что-то в бюстгальтер. Другие же заявили, что операция по увеличению размеры груди была проведена в срочном порядка.
Загадку раскрыла стилист, работающая с телеведущей. Визуальный эффект создается за счет конфигурации платья. Для эфира британке подобрали наряд марки Zara за 13 фунтов стерлингов, эта сумма эквивалентна 1299 рублям.
Автор: Валерия Орлова