Малиновский опроверг свою сексуальную связь с Николаем Басковым
Рустам Солнцев сообщил о том, что у Алекса Малиновский была сексуальная связь с Николаем Басковым. Помимо этого, он сделал скандальное заявление. Возможно, именно всплеск интереса его личностью молодой человек получил приглашение на МУЗ-ТВ в честь Дня всех влюбленных, прошедшего в Государственном Кремлевском дворце, где он опроверг все слухи.
Когда Малиновскому задали вопрос об его отношении к обвинениям в связи с Басковым, тот ответил, что достаточно давно не обращает внимания на такие вещи. Вместо этого рассматривает как возможность получить выгоду от общественного резонанса.
«Считаю, для артиста пиаром является все, кроме некролога. Поэтому пусть обо мне как можно больше, грязнее, поскольку это людям стало интереснее, нежели что-то положительное, доброе и хорошее. Мне подобное на руку. После скандальных новостей резко увеличился интерес ко мне — начали искать в поисковых системах, высылать приглашения на разного рода концерты. Поэтому, я лишь счастлив», - отмечает Алекс Малиновский.
Когда Малиновскому задали вопрос об его отношении к обвинениям в связи с Басковым, тот ответил, что достаточно давно не обращает внимания на такие вещи. Вместо этого рассматривает как возможность получить выгоду от общественного резонанса.
«Считаю, для артиста пиаром является все, кроме некролога. Поэтому пусть обо мне как можно больше, грязнее, поскольку это людям стало интереснее, нежели что-то положительное, доброе и хорошее. Мне подобное на руку. После скандальных новостей резко увеличился интерес ко мне — начали искать в поисковых системах, высылать приглашения на разного рода концерты. Поэтому, я лишь счастлив», - отмечает Алекс Малиновский.
Автор: Валерий Антонов