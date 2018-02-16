Экс-дворецкий принцессы Дианы рассказал о ее отношениях с матерью
Пол Баррел, который ранее работал дворецким у принцессы Дианы, рассказал о ее довольно непростых отношениях с матерью. Откровенные признания прозвучали в программе «Я знаменитость».
Более 20-ти лет прошло с момента трагической гибели принцессы Дианы, но интерес к ее личности не угасает. По словам экс-дворецкого, в 1969 году когда маленькой Леди Ди было всего 8 лет, родители девочки развелись. Через несколько месяцев ее мать Фрэнсис вышла замуж, ее избранником стал предприниматель Питер Шэнд Кидд. Принцесса Диана приняла решение жить с отцом, чтобы оставаться рядом с братом и сестрами. Вскоре в дом пришла мачеха, которая стала плохо относиться к приемным детям.
«Диана начала винить себя в том, что мать ушла из семьи. Тогда у неё была нервная анорексия, от которой ей пришлось страдать всю жизнь. Диану очень расстраивало то, что Фрэнсис заставляла дочь посещать дорогие рестораны, считая, что этого достаточно для нормального поддержания отношений родственниц», - рассказал бывший дворецкий.
Принцесса Диана окончательно разругалась с матерью в мае 1997 года. Последняя в интервью журналу «Hello!» рассказала, что после скандального развода с принцем Чарльзом ее дочь даже была готова лишиться почетного королевского титула. Родственницам не удалось помириться до смерти Леди Ди.
Более 20-ти лет прошло с момента трагической гибели принцессы Дианы, но интерес к ее личности не угасает. По словам экс-дворецкого, в 1969 году когда маленькой Леди Ди было всего 8 лет, родители девочки развелись. Через несколько месяцев ее мать Фрэнсис вышла замуж, ее избранником стал предприниматель Питер Шэнд Кидд. Принцесса Диана приняла решение жить с отцом, чтобы оставаться рядом с братом и сестрами. Вскоре в дом пришла мачеха, которая стала плохо относиться к приемным детям.
«Диана начала винить себя в том, что мать ушла из семьи. Тогда у неё была нервная анорексия, от которой ей пришлось страдать всю жизнь. Диану очень расстраивало то, что Фрэнсис заставляла дочь посещать дорогие рестораны, считая, что этого достаточно для нормального поддержания отношений родственниц», - рассказал бывший дворецкий.
Принцесса Диана окончательно разругалась с матерью в мае 1997 года. Последняя в интервью журналу «Hello!» рассказала, что после скандального развода с принцем Чарльзом ее дочь даже была готова лишиться почетного королевского титула. Родственницам не удалось помириться до смерти Леди Ди.
Автор: Валерия Орлова