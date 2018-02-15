Основатель OnePlus Карл Пей подшутил над Xiaomi
Основатель компании OnePlus Карл Пей после проведения опроса среди пользователей какая операционная система лучше Android или OxygenOS подшутил над Xiaomi. Он написал в Twitter менеджеру по продуктам компании Шимону Копечу, чтобы тот не удалял результаты опроса, как это сделали конкуренты, а оставил их, несмотря на не самый лучший результат.
До этого компания Xiaomi провела свое исследование общественного мнения по поводу что лучше – оболочка MIUI или «чистый» Android. После того, как победил второй вариант, разработчики удалили опрос.
В OnePlus решили также исследовать общественное мнение. Изначально большинство пользователей голосовали за OxygenOS - 77% респондентов. В этот момент Карл Пей оставил свой комментарий, чтобы Копеч не удалял результаты. Однако в конце концов с небольшим отрывом победила «чистая» операционная система.
После этого Копеч написал, что он прочитал все комментарии как негативные, так и позитивные. «Это мотивирует нас улучшать продукт», - отметил разработчик. Он не стал удалять результаты опроса.
Ранее сообщалось, что 9 февраля поступит в продажу суперкрасный OnePlus 5T Lava Red.
До этого компания Xiaomi провела свое исследование общественного мнения по поводу что лучше – оболочка MIUI или «чистый» Android. После того, как победил второй вариант, разработчики удалили опрос.
В OnePlus решили также исследовать общественное мнение. Изначально большинство пользователей голосовали за OxygenOS - 77% респондентов. В этот момент Карл Пей оставил свой комментарий, чтобы Копеч не удалял результаты. Однако в конце концов с небольшим отрывом победила «чистая» операционная система.
После этого Копеч написал, что он прочитал все комментарии как негативные, так и позитивные. «Это мотивирует нас улучшать продукт», - отметил разработчик. Он не стал удалять результаты опроса.
Ранее сообщалось, что 9 февраля поступит в продажу суперкрасный OnePlus 5T Lava Red.
Автор: Сергей Сидорин