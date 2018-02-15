Похудевшая Глюк’oZa появилась на концерте в Кремле без обручального кольца
Похудевшая Глюк’oZa показалась на публике без обручального кольца. Этим Наталья Чистякова-Ионова создала слухи о возможном разводе. При этом в своем фотоблоге в честь Дня святого Валентина призналась супругу в любви и призвала всех беречь отношения.
На публичных мероприятиях артистка крайне редко появляется вместе с супругом. Во время концерта в Кремле её увидели без обручального кольца. Пользователи сделали предположение, что в семье артистки возникли проблемы. Сама певица отметила, что её муж не любит позировать перед камерами.
«У нас все прекрасно. Мой супруг – человек непубличный, не любит к своей персоне внимания, поэтому на фото его часто нет, хотя свои я размещаю в Instagram. Он подписан на мои обновления, следит за публикациями, читает комментарии пользователей социальной сети, периодически мы обсуждаем их вместе», - отметила Наталья Чистякова-Ионова.
На публичных мероприятиях артистка крайне редко появляется вместе с супругом. Во время концерта в Кремле её увидели без обручального кольца. Пользователи сделали предположение, что в семье артистки возникли проблемы. Сама певица отметила, что её муж не любит позировать перед камерами.
«У нас все прекрасно. Мой супруг – человек непубличный, не любит к своей персоне внимания, поэтому на фото его часто нет, хотя свои я размещаю в Instagram. Он подписан на мои обновления, следит за публикациями, читает комментарии пользователей социальной сети, периодически мы обсуждаем их вместе», - отметила Наталья Чистякова-Ионова.
Автор: Валерий Антонов