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exclusive / Шоу-бизнес

Алексея Панина из-за гей-скандала уволили из «Хайповостей»
Актер Алексей Панин уволен с должности ведущего интернет-шоу «Хайпновости», которое выходило на YouTube. Причин, чтобы принять такое решение было много, сообщается, что одним из них стала репутация артиста. Негативно на рейтингах программы сказался недавний гей-скандал Панина и Галкина.

Алексея Панина из-за гей-скандала уволили из «Хайповостей»


Официальное заявление по поводу увольнения актера сделал его коллега по «Хайпновостям» Алексей Дюков, чтобы развеять все слухи относительно того, почему перестали выходить новые выпуски шоу. По его словам, команде проекта не удалось привлечь к нему внимание должного количества пользователей. В связи с этим не получилось заключить договор с рекламодателями.

Программа ограничилась небольшим числом подписчиков, по этой причине компания, заказывающая производство выпусков, отказалась от сотрудничества. Дюков убежден, что команда «Хайпновостей» создавала довольно качественный контент, а аудиторию попросту не интересовал ведущий проекта. Сам Панин пока никак не прокомментировал эту новость.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 19:30
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