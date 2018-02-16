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exclusive / Шоу-бизнес

Теледива Лера Кудрявцева выложила в Instagram интимный снимок с мужем
Знаменитая теледива и актриса Лера Кудрявцева в личном микро-блоге Instagram ко Дню всех влюбленных поделилась интимным фото со своим мужем. Подписчики известной пары были приятно удивлены снимком.

Теледива Лера Кудрявцева выложила в Instagram интимный снимок с мужем


Знаменитость таким образом, решила поздравить своих поклонников с праздником. На снимке супруги лежат в постели обнявшись, и глядя друг на друга в предвкушении поцелуя. Фотография выполнена в стиле ню и выглядит очень эротично.

Супруги Лера Кудрявцева и российский хоккеист Игорь Макаров в браке уже на протяжении 5 лет, и, несмотря на шестнадцатилетнюю разницу в возрасте с мужем, телеведущая признается ему в чувствах каждый день. Фанаты отдали должное чувствам и пылкости знаменитой пары считая их отношения примером для подражания. Поклонники оставили массу положительных комментариев с пожеланиями супругам счастья и долголетней любви.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 00:45
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