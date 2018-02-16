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Гранаты перед камерой расстреляли из пистолета Макарова
На видео сняли процесс выстрела из пистолета Макарова по нескольким видам гранат и непосредственно взрывчатому веществу. На YouTube-канале WarGonzo опубликовали соответствующий материал. Эксперимент проводился с использованием снарядов РКГ, РГД, РГН и пластида.

Гранаты перед камерой расстреляли из пистолета Макарова


Сквозь брус пластида пуля прошла свободно. РКГ оказалась была пробита с одной стороны, однако пуля не вышла наружу, застряв внутри. РГН от выстрела из ПМ раскололась на две части и сдетонировала, тогда как РГД выдержала попадание пистолетной пули с небольшого расстояния.



Последний факт стал причиной для рассмотрения вопроса о возможности использовать снаряд как часть амуниции, способный спасти в противостоянии с противником, вооруженным ПМ или пистолетом аналогичного калибра. В итоге все заряды были ликвидированы профессиональными взрывотехниками.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:15
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