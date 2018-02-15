День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет за лесбийским порно
Администрация порносайта xHamster рассказала о сексуальных предпочтения женщин в День всех влюбленных. Интернет-ресурс опубликовал статистку по США с самыми популярными запросами. Оказывается, что на 14 февраля женщин интересовало лесбийское порно.
На второй позиции находятся запросы о зрелых любовниках, а тройку лидеров замыкает секс пожилых и молодых. Также популярностью пользовалось любительское порно, категория daddy.
К слову, запрос на последние видео продолжает расти. Судя по статистическим данным, эта тема интересует женщин из Невады, Теннеси, Вашингтона и Иллионса.
Что касается прошлого года, то на 14 февраля трафик сайтов с порнографическим контентом увеличился на 308%. Обновленные данные по соответствующему показателю пока отсутствуют. Отметим, что накануне праздника портал Pornhub предлагал всем желающим премиум-аккаунты.
На второй позиции находятся запросы о зрелых любовниках, а тройку лидеров замыкает секс пожилых и молодых. Также популярностью пользовалось любительское порно, категория daddy.
К слову, запрос на последние видео продолжает расти. Судя по статистическим данным, эта тема интересует женщин из Невады, Теннеси, Вашингтона и Иллионса.
Что касается прошлого года, то на 14 февраля трафик сайтов с порнографическим контентом увеличился на 308%. Обновленные данные по соответствующему показателю пока отсутствуют. Отметим, что накануне праздника портал Pornhub предлагал всем желающим премиум-аккаунты.
Автор: Валерия Орлова