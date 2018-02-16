Сервис знакомств Tinder запретит мужчинам писать первыми
Сервис знакомств Tinder готовится к вводу функцию, которая позволяет женщинам блокировать мужчинам возможность писать им первыми. Соответствующие данные предоставляет The Verge, ссылаясь на сообщении представительницы интернет-компании Мэнди Гинсберг.
Отмечается, что для многих женщин давление до непосредственно начала разговора крайне нежелательно, поэтому Tinder позволит им контролировать процесс начала беседы. Как добавила Гинсберг, сервис планирует полностью нейтрализовать все возможности неуместного либо неприемлемого общения представителями разных полов.
Когда и каким образом будет проводиться реализация функционала на сегодня остается неизвестным. Предположительно, вначале будет проводиться стадия тестирования, а уже после этого полноценное включение возможности блокировки мужчин до начала беседы через приложение.
На сегодня в Tinder можно вести переписку исключительно после того, как будет достигнуто совпадение, но начинать разговор могут как мужчины, так и женщины. После ввода нового правила сервис станет схож со своим конкурентом Bumble, в котором лишь женщины могут начать разговор. Созданием Bumble занимался россиянин Андрей Андреев, который также вел работу над порталами «Мамба» и Badoo. В минувшем отчетном периоде Tinder намеревался приобрести Bumble, называя сумму контракта в $450 млн, однако сделка не состоялась.
Отмечается, что для многих женщин давление до непосредственно начала разговора крайне нежелательно, поэтому Tinder позволит им контролировать процесс начала беседы. Как добавила Гинсберг, сервис планирует полностью нейтрализовать все возможности неуместного либо неприемлемого общения представителями разных полов.
Когда и каким образом будет проводиться реализация функционала на сегодня остается неизвестным. Предположительно, вначале будет проводиться стадия тестирования, а уже после этого полноценное включение возможности блокировки мужчин до начала беседы через приложение.
На сегодня в Tinder можно вести переписку исключительно после того, как будет достигнуто совпадение, но начинать разговор могут как мужчины, так и женщины. После ввода нового правила сервис станет схож со своим конкурентом Bumble, в котором лишь женщины могут начать разговор. Созданием Bumble занимался россиянин Андрей Андреев, который также вел работу над порталами «Мамба» и Badoo. В минувшем отчетном периоде Tinder намеревался приобрести Bumble, называя сумму контракта в $450 млн, однако сделка не состоялась.
Автор: Валерий Антонов