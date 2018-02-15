Bloomberg: Украина вошла в ТОП-10 самых несчастных стран
Международное агентство Bloomberg составило очередной рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира. Украина вошла в ТОП-10 государств, где проживают самые несчастные люди.
Данный рейтинг основывается на основе экономических прогнозов, уровня инфляции и безработицы. По словам экспертов, низкая безработица и инфляция указывают на экономическое благополучие населения.
Украина заняла 7 строчку среди наиболее несчастных государств. По сравнению с прошлым годом, страна поднялась на две ступени вверх. Первое место антирейтинга заняла Венесуэла, которая возглавляет его на протяжении последних четырех лет.
В рейтинге наиболее счастливых стран лидер не изменился. Как и в прошлом году, первое место занял Таиланд. Второе место досталось Сингапуру.
Данный рейтинг основывается на основе экономических прогнозов, уровня инфляции и безработицы. По словам экспертов, низкая безработица и инфляция указывают на экономическое благополучие населения.
Украина заняла 7 строчку среди наиболее несчастных государств. По сравнению с прошлым годом, страна поднялась на две ступени вверх. Первое место антирейтинга заняла Венесуэла, которая возглавляет его на протяжении последних четырех лет.
В рейтинге наиболее счастливых стран лидер не изменился. Как и в прошлом году, первое место занял Таиланд. Второе место досталось Сингапуру.
Автор: Сергей Сидорин