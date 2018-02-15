На отказавшуюся ехать в Крым Лолиту подали в суд
На Лолиту подали в суд за отказ отправиться в Крым. Истцами стали организаторы гастролей певицы. Они потребовали у артистки выплатить им компенсацию за пропуск собственных концертов в Крыму, сообщает «Московский комсомолец».
Сами выступления планировалось провести в августе 2017 года. При этом организаторы сообщили, что израсходовали свыше 6 млн рублей для проведения подготовки этого мероприятия. Впоследствии Лолита пояснила собственные действия не исполнением истцами ряда её условий.
По решению Таганского райсуда города Москвы была проведена регистрация 2-х исков против знаменитости: о возмещении финущерба, а также о защите достоинства и чести. Первое заседание планируется провести в апреле этого года. Представители поп-певицы отметили, что им об этих исках ничего не известно.
Сами выступления планировалось провести в августе 2017 года. При этом организаторы сообщили, что израсходовали свыше 6 млн рублей для проведения подготовки этого мероприятия. Впоследствии Лолита пояснила собственные действия не исполнением истцами ряда её условий.
По решению Таганского райсуда города Москвы была проведена регистрация 2-х исков против знаменитости: о возмещении финущерба, а также о защите достоинства и чести. Первое заседание планируется провести в апреле этого года. Представители поп-певицы отметили, что им об этих исках ничего не известно.
Автор: Валерий Антонов