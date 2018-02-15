СМИ: У второго пилота разбившегося Ан-148 не оказалось профильного образования
СМИ сообщили, что второй пилот лайнера Ан-148 не имел необходимого профильного образования. Как выяснилось, лётчик завершил курсы длиной 10 месяцев, в рамках которых прошел переподготовку с должности бортпроводника. По информации ФАН, место обучения не располагает лицензией от Росавиации.
При этом документ от Минобразования РФ имеется. Непосредственно лётчик прошел через практику на территории базы Челавиа. Знания касательно теории ему предоставили во время пребывания на Аэрокосмическом факультете в составе Южноуральского университета.
Указанные учебные заведения располагают договором, описывающим их взаимодействие в этом вопросе. Стоит отметить, что самолёт Ан-148 принадлежит «Саратовским авиалиниям». Лайнер 11 февраля потерпел крушение на территории Московской области.
При этом документ от Минобразования РФ имеется. Непосредственно лётчик прошел через практику на территории базы Челавиа. Знания касательно теории ему предоставили во время пребывания на Аэрокосмическом факультете в составе Южноуральского университета.
Указанные учебные заведения располагают договором, описывающим их взаимодействие в этом вопросе. Стоит отметить, что самолёт Ан-148 принадлежит «Саратовским авиалиниям». Лайнер 11 февраля потерпел крушение на территории Московской области.
Автор: Валерий Антонов