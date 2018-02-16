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При разработке дизайна новых электрокаров Volkswagen ориентируется на дизайнерский стиль Apple
Во время разработки дизайна для новых авто на электрическом двигателе специалисты марки Volkswagen будут ориентироваться на стиль Apple. Как отмечает источник, немецкий производитель рассматривает продукты компании из Купертино в качестве руководство при разработке дизайна новых электрокаров. Соответствующее заявление было сделано непосредственно основным дизайнером производителя Клаус Бишофф.

При разработке дизайна новых электрокаров Volkswagen ориентируется на дизайнерский стиль Apple


Если говорить более точно, он выразил уверенность, что дизайн новых продуктов обязан стать заметно более выразительным, чистым, а также отличаться повышенной строгостью в экстерьере. Предположительно, именно подобный образ Бишофф считает присущим продукции Apple. Сегодня Volkswagen продолжает переживать последствия дизельного скандала, поэтому масштабный выпуск на рынок электрокаров представляет собой шанс повернуть ситуацию и расшириться в другой сегмент рынка. По этой причине дизайн станет играть большое значение для обеспечения успеха на первой стадии продаж автомобилей с электроприводом.

При этом эксперты опасаются, что компания станет экспериментировать и создавать нечто совершенно слишком футуристического вида либо чрезмерно вычурного. Как продемонстрировал пример марки Tesla, электромобили представляют собой не новый класс автомобилей, а продукт с иным типом двигателя. Для марки Nissan, которая на сегодня отличается достаточно большой успешностью, модель Leaf оказалась разумным компромиссом. Продукт не имеет кричащего дизайна, а второе поколение модели и вовсе представляет собой обычный автомобиль, стиль которого почти идентичен другим представителям японской марки.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:33
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