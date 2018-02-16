Медики напомнили об основных симптомах гриппа
В России массовые заболевания гриппа начались в феврале. По словам медиков, не отступит он и в марте. Они решили рассказать об основных симптомах гриппа.
В первую очередь, на заболевания указывает высокая температура, которая длится несколько дней и от нее трудно избавиться. Это дополняется общей слабостью, головокружением и болью, насморком и кашлем. Кроме того, у человека может развиться светобоязнь и мышечные боли в суставах. Также грипп опасен тем, что способен поражать абсолютно все органы. После него может завиться отит, воспаление легких и дисбактериоз.
Опаснее всего грипп для детей, людей пожилого возраста и хронически больных. В текущем году вирус молниеносно прошелся по России. В некоторых регионах эпидпорог был превышен буквально за сутки. Из-за этого были закрыты многие школы на карантин. Первыми «заразилась» Пермь, а за ней Якутия, ХМАО, Тамбов, Санкт-Петербург, Липецк, Саратов, Смоленск, Брянск.
В первую очередь, на заболевания указывает высокая температура, которая длится несколько дней и от нее трудно избавиться. Это дополняется общей слабостью, головокружением и болью, насморком и кашлем. Кроме того, у человека может развиться светобоязнь и мышечные боли в суставах. Также грипп опасен тем, что способен поражать абсолютно все органы. После него может завиться отит, воспаление легких и дисбактериоз.
Опаснее всего грипп для детей, людей пожилого возраста и хронически больных. В текущем году вирус молниеносно прошелся по России. В некоторых регионах эпидпорог был превышен буквально за сутки. Из-за этого были закрыты многие школы на карантин. Первыми «заразилась» Пермь, а за ней Якутия, ХМАО, Тамбов, Санкт-Петербург, Липецк, Саратов, Смоленск, Брянск.
Автор: Сергей Сидорин